Stiri pe aceeasi tema

- Un acoperiș a cazut peste doua mașini, in noaptea de miercuri spre joi, in Ramnicu Valcea, din cauza vantului puternic, iar pompierii au intervenit și pentru a inlatura tabla de pe un bloc și termoizolația desprinsa de pe alt imobil. Județul Valcea este sub cod galben de vant pana joi la ora 16.00,…

- Un barbat de 32 de ani a facut prapad pe unul din principalele bulevarde din Galati dupa ce a lovit cu masina autovehiculul care circula in fata sa, proiectandu-l intr-un alt autoturism, care, la randul lui, in urma impactului, a lovit masina din fata sa.

- Patru masini au fost avariate si o femeie a fost ranita intr-un carambol provocat in municipiul Galati de un sofer beat, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, un barbat, de 32 ani, din Galati, a condus…

- Patru masini au fost avariate si o femeie a fost ranita intr-un carambol provocat in municipiul Galati de un sofer beat, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, un barbat, de 32 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada…

- Patru masini au fost avariate si o femeie a fost ranita intr-un carambol provocat in municipiul Galati de un sofer beat, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- O femeie de 54 de ani a vandalizat noua masini, provocand pagube de peste 34.000 de lei, pe motiv ca erau parcate pe trotuar, scrie stiridecluj.ro, informeaza antena3.ro. Femeia, care a zgariat mai multe autoturisme pe strada Vasile Lucaciu din Cluj Napoca, a fost identificata de anchetatori. Totul…

- Doua masini s-au ciocnit vineri dimineata pe bulevardul Nicolae Iorga in apropiere de Gara Internationala si de sediul Vamii. Autoturismele au fost avariate, dar nu au existat persoane ranite. Traficul a fost ingreunat. FOTO: Facebook (Control Trafic Iasi)

- Sapte blocuri au ramas fara acoperis si cinci autoturisme au fost avariate in municipiul Hunedoara, noaptea trecuta, din cauza vantului puternic, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Bucati de tabla au fost luate de vant si purtate pana in gradinile blocurilor, iar in…