- Mai multe acoperisuri ale unor blocuri din municipiul Piatra-Neamt au fost smulse de vantul puternic si au cazut peste masinile parcate in zona, a anunțat, miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Pompierii au intervenit pentru a indeparta elemente de acoperis de pe masini sau care riscau…

- Ploile torențiale din ultimele ore au provocat inundații in 33 de localitați, din 11 judete. Cele mai afectate au fost județele Prahova, Vrancea și Valcea, zone in care precipitațiile au produs viituri și o surpare de teren. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, luni, ca, in ultimele…

- Autoritatile din Sibiu au argumentat de ce președintele Klaus Iohannis si soția sa, Carmen Iohannis, nu au fost sanctionati pentru ca nu au purtat masca de protectie pe strada, desi acest lucru era obligatoriu prin decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). In raspunsul adresat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat, duminica, la finalul ședinței de Guvern, ca nu vor exista interdicții pentru oamenii care doresc sa participe la parada de Ziua Naționala, dar aceștia vor trebui sa poarte masca și sa respecte distanțarea fizica. “Interdicția…

- Jurnalistul Radu Tudor demonteaza, intr-o postare pe blogul sau, informația transmisa public, miercuri dimineața, de reprezentanții PSD, conform carora, formațiunea renunța la evenimentul de prezentare a programului de guvernare pentru ca nu ar fi primit avizul Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani, din comuna Radauti Prut. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, un autoturism, in care se aflau cei cinci tineri, cu varste cuprinse intre…

- Incidența cazurilor de COVID-19 a ajuns, miercuri, in Capitala la 16,51 la mia de locuitori, in ușoara creștere fața de marți. Potrivit DSP București, incidența este de 16,51 la mie, dupa ce marți a fost de 16,44, iar luni de 16,42. Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a respins propunerea…