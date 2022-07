Vântul puternic a dărâmat crucile din cimitirul comunei buzoiene Padina VIDEO O vijelie de numai citeva minute a pus la pamant zeci de cruci din cimitir si a daramat mai multe ziduri si acoperisuri, in comuna Padina, judetul Buzau. Oamenii spun ca nu au mai trait asa ceva niciodata. Vijelia s-a produs miercuri seara, dupa o zi caniculara, in care temperaturile au ajuns la 38 de grade la umbra. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

