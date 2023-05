Vântul a făcut ravagii în București: mașini avariate, persoană lovită de un copac Pompierii din Bucuresti au primit, vineri, zeci de apeluri care semnalau probleme provocate de vantul puternic. Este vorba despre copaci cazuti, dar si despre bucati metalice sau de tabla care stau sa cada. 19 masini au fost avariate, iar o persoana a fost lovita de un copac cazut. „Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata […] The post Vantul a facut ravagii in București: mașini avariate, persoana lovita de un copac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

