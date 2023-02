Vânt și viscol puternic în mai multe județe din țară Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 19-02-2023 Ora : 11:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 19 februarie, ora 11 – 22 februarie, ora 08 Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 19 februarie, ora 11 – 22 februarie, ora 08 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: la munte, la altitudini mai mari de 1500 m La munte, la altitudini mai mari de 1500 m vantul va avea intensificari susținute cu rafale de 70…100 km/h.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

