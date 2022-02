Vânt și precipitații mixte pentru prima zi din săptămână Luni, saptamana debuteaza cu temperaturi ridicate. Soarele rasare la ora 07:41. Cerul se innoreaza pe timpul nopții, iar ziua va fi mai mult ploioasa. La munte, ANM a emis avertizari de ninsori, iar vantul cu rafale de peste 100-120 km/h, va fi viscol puternic, zapada troienita și vizibilitate foarte scazuta. Soarele va apune la ora 17:43. Temperaturile minime se situeaza intre 0 și 2 grade, iar cele maxime vor urca in jurul valorii de 6 grade. Marți, temperaturile scad. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in centrul tarii innorarile vor persista in cea mai mare parte a zilei, iar in rest cerul va fi temporar noros. Se vor semnala precipitatii slabe predominant sub forma de ninsoare in centrul si nordul teritoriului. In celelalte regiuni doar izolat vor fi fulguieli sau lapovita, iar in sud, mai…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 8 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in vestul, nordul si centrul tarii. Cu totul izolat vor fi conditii de polei si pe alocuri de ceata.In București, temperaturile vor fi in scadere…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 8 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in vestul, nordul si centrul tarii. Cu totul izolat vor fi conditii de polei si pe alocuri de ceata.In București, temperaturile vor fi in scadere…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 9 grade. Cerul va fi mai mult noros in vestul, centrul si nordul tarii unde pe arii relativ extinse se vor semnala precipitatii mixte și izolat vor fi conditii de polei. La munte si in Maramures va ninge, iar cantitatile de precipitatii vor depasi pe…

- Miercuri, cerul va fi brazdat cu nori. Soarele rasare la ora 08:07. Atat pe timpul nopții , dar mai ales pe timpul zilei, temperaturile vor fi neobișnuit de calde pentru aceasta perioada. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari, in deosebi in zonele inalte. Spre seara cerul se va…

- Iarna bate la usa. Vremea se va raci in majoritatea regiunilor, incepand de marti, iar temperaturile nu vor mai depasi 7-8 grade. La munte sunt asteptate ninsori. Meteorologii anunta ca vremea se indreapta la sfarsitul saptamanii. Luni, 29 noiembrie, conform Administratiei Nationale de meteorologie…

- Joi, local ceața va fi persista. Soarele va rasari la ora 07:39 și iși va face simțita prezența abia spre a doua parte a zilei, dupa ce ceața se va risipi. La inalțime, atmosfera va fi insorita. Vantul va sufla cu intensificari, indeosebi in zonele montane. Soarele va apune la ora 16:51. Temperaturile…

- Joi, ceața va fi persistenta. Soarele rasare la ora 07:20. Atmosfera va fi asemanatoare cu ziua precedenta. Temperaturile se mențin scazute pe timpul nopții și in prima parte a dimineții. Cerul va fi acoperit de ceața, iar soarele va sta ascuns pana spre amiaza zilei. A doua parte a zilei va fi,…