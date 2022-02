Vânt și ploi în Maramureș Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si umed. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 8 utilaje si s-au imprastiat 10 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri judetene au carosabilul curat si umed. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a intervenit cu 3 utilaje si s-au raspandit 13 tone de material antiderapant. Vizibilitatea in trafic este buna. Cerul este acoperit. Ploua in judet. Se semnaleaza izolat ceata in zonele joase din judet. Vantul prezinta intensificari temporare in zona de munte. Stratul de zapada masura pana… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

