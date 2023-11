Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate o motocicleta și doua mașini a avut loc sambata pe DE 578, in județul Harghita. Un barbat și o femeie, ambii aflați pe motocicleta, au fost raniți și au fost duși la spital.

- Trei mașini au fost distruse in urma unui incendiu de amploare, care amenința sa cuprinda o intreaga cladire aflata la mai puțin de jumatate de metru de focare, pe strada Cuza Voda din Ștei.

- UPDATE: Un singur pasager ranit a ajuns la spitalul din Barlad. “La Badeana o singura persoana a necesitat transport la spital, un barbat de 18 ani, cu un traumatism cranian minor”, a precizat medicul Dan Ungureanu, purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui. NEATENȚIA COSTA… Un accident destul de grav s-a…

- NEATENȚIA COSTA… Un accident destul de grav s-a produs in urma cu cateva zeci de minute in satul Badeana, comuna Tutova, pe DE 581. Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru asigurarea masurilor PSI in urma producerii acestui accident rutier. In…

- ACCIDENT rutier provocat de un șofer din Alba, in Sibiu. Doua femei au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit Un nou accident in care a fost implicat un șofer din Alba s-a produs sambata, in jurul orei 13:20, in județul Sibiu. In urma evenimentului rutier ce a avut loc pe DJ 142B, in localitatea…

- Un galațean in varsta de 32 ani, care a amenințat cu un cuțit o alta persoana s-a ales cu dosar penal. Incidentul s-a petrecut aseara, in Galați, in zona stației de autobuz din Tiglina1. Un echipaj de jandarmerie a fost sesizat prin 112 ca un participant la trafic a reclamat faptul ca șoferul unei mașini…

- Autotrenul care transporta lemn si din care un bustean s-a desprins, marti, strapungand parbrizul unui autoturism, pe DN 10, in judetul Brasov, era incarcat cu aproape 10 metri cubi peste cantitatea trecuta in acte. Constatarea a fost facuta de catre reprezentantii Ocolului Silvic Teliu, pe care politistii…