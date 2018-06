Stiri pe aceeasi tema

- Vremea s-a inrautatit marti in Grecia, fiind inregistrate ploi abundente in multe parti ale tarii, informeaza cotidianul Ekathimerini, portalul Greek Reporter si agentia de presa ANA. Orasul...

- Serviciul National de Meteorologie din Grecia a emis un cod rosu de vreme extrema, inclusiv ploi abundente si furtuni puternice. Vremea s-a inrautatit inca de marti, fiind ploi abundente in mai multe...

- Serviciul Național de Meteorologie din Grecia (EMY) a emis un cod roșu de vreme extrema, inclusiv ploi abundente și furtuni puternice, relateaza site-ul publicației Greek City Times, conform mediafax. Vremea s-a inrautațit inca de marți, fiind ploi abundente in mai multe parți ale țarii.…

- Meteorologii și hidrologii anunța fenomene meteo extreme, in urmatoarele ore, in județul Prahova. Miercuri dimineața, județul intra sub cod portocaliu de ploi abundente ( VEZI DETALII ), iar la ora 12.00, pe Teleajen va fi instituit cod portocaliu de inundații, dupa ce, la ora 6.00, pe toate raurile…

- Stațiunea Halkidiki, acolo unde mii de romani iși petrec vacanța, a fost devastata de o furtuna puternica. Ploaia torentiala a facut ca in doar cateva minute strazile sa fie acoperite in intregime de suvoaiele de apa. Viitura a fost atat de puternica incat masinile au fost luate de…

- Meteorologii anunta ca vremea se va strica in intreaga tara, de marti seara, de la ora 20.00, fiind anuntata instabilitate afmosferica accentuata. De miercuri, de la ora 14.00, treizeci de judete din intreaga tara se vor afla sub cod galben de furtuni, cu descarcari electrice, vant, ploi abundente si…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizare hidrologica de inundatii în localitati din raioanele Ungheni, Leova si Cahul, situate în proximitatea bazinului râului Prut. În acest context, se poate atesta: - cresterea rapida a nivelului apei revarsate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 09.00 si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00.…