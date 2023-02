Vânt puternic în zonele montane din şapte judeţe, vineri dimineaţa Meteorologii au emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zonele montane din sapte judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, la altitudini de peste 1.800 de metri din judetele Arges, Prahova, Dambovita, Gorj si Valcea se vor semnala intensificari ale vantului […] The post Vant puternic in zonele montane din sapte judete, vineri dimineata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

