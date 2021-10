Vânt puternic în zona litoralului Meteorologii au prelungit pana la ora 16:00 atentionarea de vant puternic emisa pentru zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea. In zonele avertizate se vor semnala intensificari temporare ale vantului, cu rafale ce vor atinge 55 – 65 km/h. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.Potrivit unei informari publicate de Administratia Nationala de Meteorologie, vremea va fi deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii, in acest weekend, cu valori termice diurne mult mai coborate decat mediile multianuale specifice datei.In jumatatea sudica a… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

