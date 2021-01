Vânt puternic, în tot județul Hunedoara Pentru aceasta noapte, potrivit ANM, județul Hunedoara este flancat de doua coduri de vreme rea. Un cod galben de intensificari ale vantului și ninsori viscolite, in partea de nord și vest a județului și un cod portocaliu de intensificari susținute ale vantului, viscol puternic cu vizibilitate redusa de sub 50 m, in partea de sud, sud-est a teritoriului. In special, in zonele inalte și pe creste vantul va sufla puternic cu viteze cuprinse intre 80-120km/h și se va depune strat nou de zapada consistent. Luni, vremea se racește și vor cadea precipitații sub forma de ploi care in zonele… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de intensificari ale vantului in Banat, zona Carpaților Occidentali și Meridionali, in intervalul 24 ianuarie, ora 22.00 – 25 ianuarie, ora 10.00. Vor fi ninsori viscolite și local moderate cantitativ in zona montana inalta a…

- COD GALBEN DE NINSORI ȘI VISCOL valabil joi, intre orele 10:00 și 13:00. La altitudini de peste 1.800 de metri va ninge și vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 60-70 km/h viscolind ninsoarea și determinand scaderea vizibilitații.Zona vizata: - Județul Cluj: zona de munte de peste cota 1.800…

- Meteorologii au emis duminica mai multe avertizari Cod galben de intensificari ale vantului, valabile pentru noua judete. Pana la ora 12.00, in zonele montane, rafalele de vant vor depasi 100 de kilometri la ora, potrivit Mediafax. O avertizare cod galben emisa de meteorologi vizeaza zonele…

- Ziarul Unirea AVERTIZARE METEO: Ninsori, intensificari ale vantului, precipitații mixte și polei, pana marți dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni o avertizare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitații mixte, polei, in intervalul 07 decembrie, ora…

- UPDATE – ANM a actualizat informarea meteo de ninsori, precipitații mixte si intensificari ale vantului. Potrivit acesteia, de astazi, de la ora 15 și pana maine, la ora 14, vor fi precipitații in cea mai mare parte a Moldovei. La munte treptat vor predomina ninsorile. Precipitații sub forma de lapovița…

- Vin ninsorile in Romania. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo care va intra in vigoare de vineri, de la pranz. Sunt asteptate ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief, intensificari ale vantului. Conform informarii ANM, in urmatoarele zile vor fi ninsori…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 19-11-2020 Ora : 13:00 Nr. mesajului: Intervalul : 20 noiembrie, ora 12:00 – 21 noiembrie, ora 17:00 Zonele afectate : conform textului Fenomene : ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief, intensificari ale vantului…

- ANM a emis o informare meteorologica de vreme rea valabila in intervalul 20 noiembrie, ora 12:00 – 21 noiembrie, ora 17:00. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!