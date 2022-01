Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe acoperisuri ale unor blocuri din municipiul Piatra-Neamt au fost smulse de vantul puternic si au cazut peste masinile parcate in zona, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres. Pompierii au intervenit pentru a indeparta elemente de acoperis…

- Un barbat, in varsta de 45 de ani, din Piatra Neamt, a murit dupa ce a incercat sa intre in apartamentul in care locuia, situat la etajul al patrulea, de pe acoperisul blocului, prin balcon. El nu avea cheie, iar fratele sau nu ii raspundea, astfel ca s-a legat cu un cablu si a incercat sa coboare de…

- Un incendiu de amploare a avut loc noaptea trecuta in municipiul Piatra Neamt. La fata locului au intervenit pompieri din trei judete.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, in jurul orei 22:26, prin apel la 112, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:22, prin apel la 112, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt au fost instiintati despre faptul ca se simte miros de gaz in interiorul unui spatiu comercial covrigarie situat pe bulevardul Traian din municipiul Piatra…

- Un tanar de 19 ani a fost grav ranit noaptea trecuta intr un grav accident rutier in municipiul Piatra Neamt.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, prin apel la 112, in jurul orei 23:17, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe strada Dumbravei din municipiul…

- Orasele tarii s-au aglomerat peste masura. Multe masini, putine parcari, soferi indisciplinati care nu respecta regulile. Centrul Brasovului este pur si simplu sufocat de vehicule lasate la voia intamplarii. De localnici, sau de turistii care viziteaza orasul.

- Clujenii i-au reclamat primarului Emil Boc mașinile parcate pe strada Donath, la ieșire de pe centura de Nord (fostul drum agricol din Florești), care incurca traficul, drumul fiind și așa ingust. ”Aici e o problema mare cu mașinile. Vor veni niște reglementari care vor lua masuri impotriva acestor…