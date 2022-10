Vânt puternic în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 100 km/h Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in mai multe zone din Muntenia și Ardeal. Avertizarea este valabila in județele Buzau, Gorj, Valcea, Caras-Severin și Hunedoara pana duminica, la pranz. Potrivit avertizarii de tipul cod galben, in zonele menționate vor fi intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 90-100 km/h. In […] The post Vant puternic in mai multe zone din tara. Rafalele vor depasi 100 km/h appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au instituit cod galben de vant puternic in mai multe zone din Muntenia și Ardeal. Avertizarea este valabila in județele Buzau, Gorj, Valcea, Caras-Severin și Hunedoara duminica, pana la pranz. Potrivit avertizarii de tipul cod galben, in zonele menționate vor fi intensificari ale vantului…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in șase județe din centrul și din sudul Romaniei. Avertizarea este valabila astazi, pe parcursul dimineții, iar șoferii sunt sfatuiți sa conduca prudent in zonele cu vizibilitate redusa. Potrivit avertizarii, ceața determina scaderea vizibilitații sub 200…

- Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul tarii, iar in celelalte zone…

- Aproape toata tara, cu exceptia a patru judete, sunt sub avertizari cod galben si cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, pana marti seara. Avertizarea cod galben este in vigoare de luni, de la ora 10:30, pana marti, la ora 22:00. Conform meteorologilor, in acest interval in Oltenia, Transilvania,…

- Meteorologii chinezi au mentinut duminica avertizarea rosie pentru temperaturi ridicate, reprezentand cel mai ridicat nivel al sistemului de alerta cu patru trepte folosit de China, transmite Xinhua. Aceasta este cea de-a 10-a zi consecutiva in care Centrul Meteorologic National din China emite avertizarea…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente valabila in opt județe. Cea mai mare parte a țarii va fi sub avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș și parțial județele Sibiu,…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi și vijelii valabila pentru majoritatea județelor din țara. Avertizarea intra in vigoare duminica la ora 12.00 și este valabila pana luni la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a…

- Codul portocaliu de furtuni vizeaza Oltenia, local Muntenia și zona Carpaților Meridionali. De la ora 12 și pana maine dimineața, in aceste regiuni vor fi averse, descarcari electrice, pe alocuri vijelii și grindina. In plus, se vor strange cantitați de apa de peste 70 l/mp. De asemenea, mare parte…