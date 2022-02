Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, ce vizeaza opt judete din Oltenia, Transilvania si Banat, in orele urmatoare. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 17.00, vantul va sufla cu viteze la rafala de…

- Judetele Constanta si Tulcea si zonele depresionare si joase din judetele Covasna, Brasov si Sibiu se afla sub atentionare nowcasting Cod galben de vant vineri dimineata. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 14.00, in judetele Constanta si Tulcea, local si temporar, vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 județe, iar alta 21. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți seara, o avertizare cod roșu de vant, avertismentul fiind valabil pana la ora 21.00. Rafalele de vant vor avea viteza unui uragan de gradul 2. Codul roșu este valabil pentru județul Caras-Severin și județul Hunedoara, in zonele de munte de peste…

- Zece judete din Moldova, Muntenia si Dobrogea vor intra sub o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, incepand cu ora 11.00, cu valabilitate pana miercuri dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 11 ianuarie, ora 11.00…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atentionari Cod galben de ninsori si viscol valabile pana marti in zonele de munte, dar si in cea mai mare parte a Moldovei si estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de luni, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, atentionari Cod galben de vant puternic, valabile in urmatoarele ore in zone din noua judete situate in Muntenia, Transilvania si Moldova, in timp ce in zona Banatului se va semnala ceata si ghetus. Astfel, pana la ora 9.00, in…

- Atenționare COD GALBEN de NINSORI și vant puternic in județul Alba: Iarna vine in FORȚA in Romania Atenționare COD GALBEN de NINSORI și vant puternic in județul Alba: Iarna vine in FORȚA in Romania Precipitatiile sub forma de ploi si ninsori vor cuprinde toata tara, incepand cu noaptea de luni spre…