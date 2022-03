Vânt extrem de puternic în România! Cum va fi vremea duminică. Prognoza meteo ANM In sfarșit a venit primavara in Romania. ANM anunța o vreme extrem de calda la finalul saptamanii, insa vor fi prezente și cate fenomene meteorologice extreme. Astfel, potrivit prognozei meteo emise de ANM, vremea se va menține calda pentru aceasta data in regiunile sudice si sud-vestice, dar in restul teritoriului, valorile termice, cu precadere cele din cursul noptii, vor deveni local mai coborate fața de normele specifice pentru ultima decada a lunii martie. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Pe de alta parte, vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari pe parcursul zilei in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

