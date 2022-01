Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dupa-amiaza o avertizare nowcasting Cod rosu de vant puternic si ninsoare viscolita pentru zona de munte a judetelor Caras-Severin si Hunedoara, valabila pana la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, in cele doua judete, la altitudini de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol valabila in zona montana din doua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin și Hunedoara, la o altitudine de peste…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu, valabila pana la ora 11:00, de vant puternic. Avertizarea este valabila in județul Caras-Severin, in zona de munte de peste 1800 m, precum și in județul Hunedoara, in zona de munte de peste 1800 m, informeaza…

- Precizam ca intervalul acestei inchideri este de astazi, la ora 21:30 pana marti, 18.01.2022, ora 9:00. Luni, 17.01.2022, avand in vedere ninsorile abundente si viscolul care produc vizibilitate extrem de redusa, CNAIR si Politia Rutiera au decis inchiderea sectorului de drum Novaci ndash; Ranca de…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod rosu de viscol pentru judetele judetele Caras-Severin si Hunedoara, unde, la munte, rafalele de vant vor depasi 140 – 145 de kilometri la ora. Potrivit ANM, pana la ora 20.30, este cod rosu de vant puternic in zona de munte a judetelor Cars-Severin…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si ghetus in judetul Arges si de vant puternic in Hunedoara si Caras-Severin. Astfel, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetului Arges se va semnala ceata, care reduce vizibilitatea…

- In unele zone din Capitala s-a așternut puțina zapada in dimineața zilei de sambata, 4 decembrie , dupa ploaia continua de vineri seara. Este prima ninsoare din București in aceasta iarna.Meteorologii spun ca vremea se va raci in toata țara pana la mijlocul lunii. Sunt așteptate ploi si ninsori, dar…

- Avertizare COD PORTOCALIU de ninsori viscolite in zona de munte din Alba. Rafale de peste 110-120 km/h Județul Alba se afla sub avertizare Cod Portocaliu de vant și ninsori viscolite pana la ora 20.00. Este vizata zona de munte de peste cota 1800 m. Sunt semnalate intensificari ale vantului cu viteze…