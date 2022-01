Vânt, burniță, ploaie. Tot Banatul va fi afectat Meteorologii au emis vineri dimineata, 28 ianuarie, avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic in zona de munte a judetelor Gorj, Valcea, Mehedinti, Caras-Severin si Hunedoara si de ploaie, burnita sau polei in Maramures, Bistrita-Nasaud si Timis. Tot pana la ora 9:00, in zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, din judetele Caras-Severin […] The post Vant, burnița, ploaie. Tot Banatul va fi afectat appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

