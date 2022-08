Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry lanseaza astazi videoclipul oficial al noului single – „Ce vrea o femeie” – piesa ce marcheaza o noua etapa in cariera sa artistica, o maturizare de la fetița cu codițe impletite ce vorbea despre vara și rochițe, la femeia matura pentru care tot ce conteaza este timpul petrecut alaturi…

- Alduts Sherdley marcheaza inceputul colabararii cu Global Records & Seek Music prin lansarea noului ei single „Te aștept” alaturi de Vlad Flueraru. Muzica sa este total atipica și nonconformista, iar lucrul acesta se poate observa și in look-ul ei. Piesa „Te aștept” imbina perfect stilul R&B ce o caracteriaza…

- Petrecerile de vara sunt in toi și muzica extraordinara le face memorabile. Gran Error fac echipa cu Elvana și Antonia pentru piesa ”Clap Clap”, un adevarat imn al distracției și al timpului de calitate petrecut alaturi de prieteni. Ritm captivant, versuri in engleza și spaniola și energie buna sunt…

- Ilkay Sencan colaboreaza cu INNA pentru noul single – Talk, o piesa dance-pop cu o producție energetica menita sa incurajeze fanii sa gaseasca motivația pentru a trece peste momentele grele. Piesa a fost scrisa de catre Isabelle Zikai Gbotto Carlsson, Anton Hard af Segerstad și Ilkay Sencan, producția…

- Dupa hituri in colaborare cu artiste precum EMAA, Roxen, Andia și Mira, DJ Project lanseaza “Iubirea Mea” alaturi de Ana Baniciu, artista urmand sa insoțeasca trupa in concertele viitoare. DJ Project inseamna o moștenire de hituri, cu refrene memorabile cantate de milioane de fani atat in Romania, cat…

- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…

- Spike lanseaza oficial piesa deja prezenta la Virgin Radio Romania și mult așteptata de fani, „Naufragiat”. Este o piesa atipica artistului, o piesa pop, de dragoste, care vorbește despre sentimentele intense pe care finalul iubirii le poate provoca. Piesa a fost compusa de Spike, Vlad Lucan și Alex…