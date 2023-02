Stiri pe aceeasi tema

- Inna a fost ceruta in casatorie de catre Deliric dupa doi ani de relație, cu un inel superb pe care cantareața l-a aratat fanilor pe rețelele sociale. La scurt timp dupa lodogna, artista a facut și primele declarații cu privire la cererea in casatorie.

- Cauza oficiala a morții Majestații Sale a fost „batranețea”, dar autorul și prietenul apropiat al Prințului Philip, Gyles Brandreth, susține ca, de fapt, o forma rara de cancer de maduva osoasa i-a luat viața reginei Elisabeta a II-a, informeaza Antena3. Regina „s-a luptat cu cancerul” in ultimele luni…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat miercuri ca va avea „in urmatoarele zile” un „contact direct” cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la industria nucleara civila si centrala Zaporojie, informeaza joi AFP. Kremlinul susține ca nu știe nimic despre intenția lui Macron. „Intentionez…

- Kremlinul a sustinut luni ca Ucraina a bombardat de mai multe ori centrala nucleara Zaporojie (sud-estul Ucrainei) si a cerut puterilor internationale sa se asigure ca Kievul inceteaza atacurile asupra celei mai mari unitati energetice atomice din Europa, transmite Reuters.

- Fostul ministru al Educației a publicat concluziile unui raport al Comisiei de etica al USAMVB, unde autorii analizei menționeaza ca senatorul nu a plagiat un suport de curs, problema care a a stat la baza retragerii sale din Guvern.

- Poliția anunța ca parvin multiple solicitari de la locuitorii unor blocuri din centrul capitalei care sunt nemulțumiți de faptul ca participanții la intrunire iși satisfac necesitațile fiziologice in preajma caselor in care locuiesc.

- Dupa cazul tinerei mamici care a murit la cateva luni dupa operația de cezariana care i s-a practicat la Spitalul de la Focșani, noi acuzații grave la adresa medicilor din respectiva unitate medicala au aparut, in direct. O mama susține ca fiica ei a fost diagnosticata și tratata pentru reumatism, deși…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Balan a marturisit ca a visat va avea doua sarcini. Artista este insarcinata in luna a șaptea și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Vedeta are toate motivele sa radieze de fericire, pentru ca va deveni mama pentru a treia oara.