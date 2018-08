Vanghelie, scenariu fulminant despre protestele violente. Scopul

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, prima apariție publica dupa incidentele violente din 10 august, din Piața Victoriei. Liderul PSD este invitat marți seara, de la ora 21:00, la emisiunea „100 de minute”Antena 3. Liviu Dragnea a fost marele absent in perioada post-proteste. La inceputul acestei saptamani, el și-a delegat…

- Momente dificile pentru societatea romaneasca. Liderul PSD Liviu Dragnea raspunde, in aceasta seara la "100 de minute", intrebarilor, criticilor și acuzațiilor directe. Dupa ascensiunea economica a...

- Guvernul ar fi trimis o scrisoare presedintelui si prim-vicepresedintelui Comisiei Europene dupa protestul incheiat cu violente pe 10 august. In scrisoarea publicata de jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigatii Media se arata ca sunt incercari de inlaturare violenta a guvernului legitim,…

- Autoritațile europene se confrunta cu apeluri sa intervina pentru apararea statului de drept in Romania, dupa ce peste 400 de protestatari au fost raniți in manifestațiile masive impotriva corupției și a modificarii legilor justiției, scrie The Guardian, potrivit hotnews.ro.Vinerea trecuta,…

- Vinerea trecuta, 100.000 de demonstranti pasnici au iesit in strada in mai multe orase din tara, iar 450 de protestatari au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa interventia brutala a fortelor de ordine, calificata drept „inacceptabila" de presedintele Klaus Iohannis. Inca de anul trecut, de cand PSD…

- Recentele violente din Bucuresti au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala, mai ales în conditiile în care România va prelua în curând presedintia Consiliului Uniunii Europene,

- Protestele sangeroase de la granita Fasiei Gaza cu Israel continua. Un palestinian de 13 ani a murit, iar 310 au fost raniti de militarii israelieni care incercau sa ii impiedice pe manifestanti sa se apropie de gardul aflat la frontiera.

- Pericol de provocari cu varsari de sange la protestul anunțat de cateva partide de opoziție. Poliția a anunțat ca deține suficiente probe care confirma banuiala rezonabila ca pentru acțiunea de astazi a PPDA-PAS-PLDM-PL se pregatesc violențe.