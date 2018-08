”Ei vor sa ma aresteze sa tac dracu`. Dar ei nu ințeleg ca nu tac nici daca ma condamna. Ei nu ințeleg ca nu tac și ies de acolo și pornesc inapoi. Eu, Marian Vanghelie, nu trebuie sa am nicio funcție. Am funcția... Marian Vanghelie. Cunosc atat de multe lucruri și am un numar de prieteni, barbați adevarați, care au venit a doua zi la mine acasa cand am ieșit din arest și mi-au spus ca au voie sa fie prieteni cu cine vor. Nu cred ca daca ma condamna cineva la cațiva ani de zile, cand o sa ies n-o sa ma ocup tot de ei. Oamenii aștia trebuie sa plateasca. Din zi in zi se aduna tot ce au facut,…