- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti sa sesizeze Comisia de la Venetia cu privire la intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul Petre Lazaroiu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Petre Lazaroiu a declarat, duminica seara, ca a discutat cu colegii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, referitor la intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul CCR, Petre Lazaroiu, ca nu a exista nicio presiune asupra acestuia, iar comunicatul Administratiei Prezidentiale "continea tot ce a fost de spus".

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, marti, sesizarea Comisiei de la Venetia, ca urmare a situatiei create de intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul CCR Petre Lazaroiu. Sesizarea va fi trimisa miercuri catre forul european.

- Judecatorul constitutional Petre Lazaroiu a relatat duminica seara detalii legate de intalnirea sa cu consilierul prezidential Simina Tanasescu, sustinand ca i-a spus acesteia ca el l-a votat pe presedintele Klaus Iohannis, ca nu a votat niciodata PSD, dar ca nu se poate ca acesta sa afirme ca decizia…

- Judecatorul CCR a explicat cum a decurs intalnirea cu Simina Tanasescu, consilier prezidențial, in care i s-a spus ca se cere un decret de revocare de catre un ONG, menționand ca a dedus ca aceasta nu vorbește in nume propriu. Precizarile, in contextul acuzațiilor de presiune din ultima perioada…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a reacționat extrem de dur dupa ce judecatorul Petre Lazaroiu a povestit cum intr-o intalnire privata, la inițiativa consilierului prezidențial Simina Tanasescu, i s-a adus la cunoștința ca un decret prezidențial de revocare a sa este iminent. Intrebat…