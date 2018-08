Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, a convocat Adunarea Generala a judecatorilor, dupa acuzațiile aparute in spațiul public, ca urmare a sentinței dictate in dosarul lui Liviu Dragnea.La ședința s-a discutat despre acuzațiile lui Marian Vanghelie, cel care spunea ca pe data de 19 iunie mai…

- Atac al lui Marian Vanghelie la adresa lui Liviu Dragnea dupa ce acesta din urma a declarat ca nu il sperie nici Klaus Iohannis, nici Eduard Hellvig, nici Lucian Pahontu, nici Laura Codruta Kovesi, nici Traian Basescu, nici Victor Ponta, nici Gabriel Oprea si nici altii.

- Marian Vanghelie a susținut duminica, la Antena 3, ca in data de 19 iunie mai mulți judecatori de la ICCJ s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a discuta unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea.Marian Vanghelie saluta nominalizarea lui…

- „Stiti unde este casa domnului Coldea? Langa T14. (...) Pe 19 iunie, au fost prezenti la domnul Coldea acasa mai multi judecatori de la Inalta Curte. Eu astept sa ma dea in judecata, pentru ca spun foarte multe lucruri si nimeni nu ma da in judecata. Inteleg ca mai nou, activeaza domnul Bulancea…

- „Acest fenomen, Victor Ponta ajunge sa faca politica din nou dupa ce a stat la masa cu Maior si Coldea, dupa ce a bagat oameni la puscarie? Ce sa mai faca acest fenomen in politica, sa-i aduca din nou pe Oprea si pe Maior?", a declarat Marian Vanghelie, vineri, la Antena 3, scrie Mediafax. Fostul…

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a declarat ca Victor Ponta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea in Turcia, iar in spatele actiunilor fostului premier s-ar afla atat Coldea, cat si Gabriel Oprea.

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, iși dorește sa revina in politica și lanseaza un atac foarte dur la adresa lui Victor Ponta. Vanghelie susține ca in spatele lui Victor Ponta și ProRomania ar sta Florian Coldea, planul fiind pus la cale intr-o intalnire in Turcia, in urma cu 3 luni.…