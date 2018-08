Stiri pe aceeasi tema

- Intr un interviu la DC News Vanghelie a sustinut ca Dacian Ciolos, impreuna cu Monica Macovei, ar fi discutat la Paris cu un ziarist apropiat de Soros despre finantarea planului de destabilizare a Romaniei. Jurnalistii Romania TV au solicitat un punct de vedere si de la Dacian Ciolos, dar deocamdata…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat ca protestul Diasporei din data de 10 august a fost organiat dupa "modelul Colectiv", spunand ca in spatele acțiunii ar fi implicați oameni precum Dacian Cioloș și Florian Coldea și un partid precum USR."Din pacate pentru Romania,…

- ”Mitingul de pe 10 august, in opinia PSD nu este nimic altceva decat un miting al celor care vin din diaspora sa ne semnaleze ceea ce danșii doresc sa ne semnaleze. Nu sunt in masura sa va spun opinia PSD, asta am simțit eu din interiorul PSD. Daca ma intrebați personal, cred ca este un moment pe…

- Constantin Tapus, din Targu-Jiu, s-a intors in urma cu o saptamana si jumatate dintr-o excursie in Paris. A ajuns pe Aeroportul Otopeni si a mers sa-si cumpere un bilet la un chiosc RATB, dar functionarul i-a raspuns in doi peri si i-a reprosat ca nu si-a luat ochelarii.

- Expozitia documentara "Exilul etern: Paul Goma - de la Mana la Paris" a fost vernisata la Academia de Stiinte a Moldovei de la Chisinau, fiind ingrijita si comentata de scriitoarea Mariana Sipos, scrie news.ro.Publicul a avut acces la o serie de documente si fotografii inedite din arhiva lui…

- Klaus Iohannis, despre revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi: ”Este nevoie sa reactionez intr-un timp rezonabil, nu putem sa stam pana in decembrie”, a spus presedintele, marți, la Palatul Cotroceni, precizand ca o eventuala demisie a șefei DNA, paradoxal, nu ar detensiona situația. “Este nevoie…

- Frumoasa actrita a petrecut cateva zile in capitala Frantei, unde a avut parte de cateva intalniri notabile. Manuela Harabor s-a aflat zilele acestea la Paris, unde a fost primita de ambasadorul roman in Franta, Luca Niculescu, dar a participat si la un important eveniment cultural. „Am avut onoarea…

- Galca i-a raspuns dur lui Gigi Becali: ”Vorbește aiurea! Nu este un om coerent”. Costel Galca nu i-a ramas dator lui Gigi Becali, care, in stilul sau caracteristic, l-a umilit pe ultimul antrenor cu care a caștigat titlul , susținand ca-i dicta echipa din pușcarie. „La ora 11:00 (n.r. 23:00), se inchidea…