Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul cu mașina care s-a izbit in porțile Ambasadei Rusiei la București și cu șoferul mașinii care și-a dat foc poate fi numit de fapt un atac terorist. Despre acest lucru a declarat ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, transmite TASS. Ambasadorul a anunțat, de asemenea, ca șoferul a incarcat…

- Cat costa, de fapt, sa aduci un DJ la o nunta sau o cununie. Prețurile au crescut dupa pandemie. In perioada pandemiei, marii DJ, dar și artiști din Romania s-au confruntat cu probleme. S-au anulat nunțile, botezurile, drept urmare veniturile lor au scazut semnificativ. Odata cu ridicarea restricțiilor…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, aflat in Romania, viziteaza vineri tabara mobila de la Siret, destinata persoanelor refugiate din Ucraina. Alaturi de acesta se vor afla ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Franceze la Bucuresti,…

- Parlamentul de la Chisinau a aprobat joi in ambele lecturi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre guvernele Republicii Moldova si Romaniei, care prevede constructia unui pod rutier de frontiera cu Romania peste raul Prut. Documentul defineste aspectele tehnice, financiare, juridice si…

- Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene a fost desemnat de șefa statului, în calitate de membru al Consiliului Suprem de Securitate. Un decret în acest sens a fost semnat la 16 februarie. Anterior, poziția era ocupata de Tatiana Raducanu,…

- 70% din moldoveni ar locui in București, Iași sau Brașov. Arata datele unui sondaj din cadrul Barometrului „Republica Moldova și Romania in tumultul crizelor regionale”, prezentat la București de expertul economic Veaceslav Ionița.

- Grupul hotelier american Hilton a confirmat joi extinderea semnificativa a portofoliului DoubleTree by Hilton, anuntand sase noi hoteluri europene in Italia, Franta, Romania, Ungaria, Olanda si Germania, informeaza un comunicat de presa, conform Agerpres. DoubleTree by Hilton Brasov City Centre va…

- In satul Deal, din comuna Calnic, cladirea vechii școli primare, care statea nefolosita de zeci de ani și era intr-o stara avansata de degradare, a fost reabilitata și transformata in „Casa Artelor”. Aici au fost amenajate ateliere cu toate utilitațile care sunt puse dispoziția artiștilor din județ,…