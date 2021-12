Vândută cu 40.000$ pentru căsătorie! Ce a făcut poliția Poliția din nord-vestul Chinei au trimis inapoi acasa o minora de 14 ani, dupa ce parinții ar fi vandut-o pentru casatorie unui strain pentru o suma de aproape 40.000 de dolari. Adolescenta a sunat la poliția din Zhongning, regiunea Ningxia, chiar in timpul nunții ce avea loc pe 24 noiembrie, și a spus ca a fost forțata sa se casatoreasca impotriva voinței ei, potrivit unei postari facute pe o rețea sociala a Biroului local de justiție. Mesajul de pe platforma WeChat spunea ca poliția a acționat „rapid și inteligent”, acțiunea fiind descrisa in termeni pozitivi, insa intre timp a fost șters, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

