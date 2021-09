Vandalizări de autoturisme la Şimleu Polițiștii din Șimleu Silvaniei continua cercetarile in doua dosare penale, ramase inițial cu autori necunoscuți, dupa ce au identificat doi barbați banuiți de comiterea infracțiunilor de distrugere. Barbații, in varsta de 36 și 31 de ani, ambii din Șimleu Silvaniei, sunt banuiți de faptul ca in data de 4 septembrie, ar fi distrus oglinzile retrovizoare ale doua autoturisme, aflate parcate in orașul Șimleu Silvaniei. M. S. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

