Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vandalizarea bisericii ortodoxe romane din Ierusalim, autoritațile israeliene au transmis ca vor acoperi pagubele provocate iar autorii vor fi deferiți justiției. „In numele meu și al...

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti i-a scris Patriarhului Daniel, in urma atacului asupra Bisericii Ortodoxe Romane de la Ierusalim, exprimandu-si consternarea fata de acest atac ingrozitor si condamnand acest ”act teribil”. Ambasadorul David Saranga a dat asigurari ca autorii vor ajunge in fata justitiei…

- Biserica romaneasca din Ierusalim care este, totodata, și Reprezentanța Patriarhiei Romane la Ierusalim a fost atacata, in urma cu cateva zile, de un extremist religios israelian. Acesta a incercat sa sparga porțile cu un pietroi, a vandalizat crucea și a distrus o camera de supraveghere. Actul…

- Ambasadorul Israelului la București, David Saranga, a declarat marți la Antena 3 ca Israelul o sa fie prima țara imuna la COVID-19, dupa ce datele oficiale plaseaza țara sa pe primul loc din punct de vedere al ratei de vaccinare. Citește și: SURSE - Strategia susținatorilor lui Ludovic Orban…

- Pentru 2021, PENNY iși propune sa continue planul de expansiune și sa deschida intre 20 și 25 de noi magazine in mai multe regiuni ale țarii, astfel incat sa atinga cifra de 300 de magazine pe plan local, a declarat, pentru Wall-Street.ro, Daniel...

- La evenimentul de aprindere a primei candele de Hanuka, de joi, 10 decembrie, din fața Teatrului Național, David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, a vorbit despre alegerile parlamentare, felicitand autoritațile pentru modul in care au fost organizate in plina pandemie.David Saranga a atras…

- Ambasada Israelului a dat startul caravanei magice, MagiCARAVAN, oferind cadouri pentru 20 de familii cu copii grav bolnavi. Darurile au fost duse personal, la doua dintre familii, de catre ambasadorul David Saranga, insoțit de Jeanina Zgirie, din echipa Magic. MagiCARAVAN este un proiect…

- In aceste zile, de grea incercare pentru noi toți, constatam cu ingrijorare apariția unor tendințe de a ingradi, uneori chiar de a suprima, libertatea de credința. Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim (OSMTH), eminamente creștin, unic moștenitor și continuator legitim al spiritului și al…