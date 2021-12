Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Expunerii de Motive , proiectul de lege vine sa introduca in cadrul normativ și termenul de „drona” care este definita ca fiind „orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil sa navigheze autonom, folosind pilotul automat sau care poate fi controlat printr-un echipament radioelectric…

- Guvernul informeaza, joi, in contextul in care Romania primește, astazi, prima tranșa din PNRR, in cuantum de 1,851 miliarde euro, ca pentru anul 2021 și primul trimestru al anului 2022 sunt planificate 45 de ținte sau jaloane din care 5 sunt deja indeplinite. Cele cinci obiective atinse sunt:…

- Rapiditatea cu care se raspandește noua varianta Omicron a virusului COVID-19 determina tot mai multe țari sa impuna o serie de retricții pentru a evita infectarea populației. Situația se agraveaza de la ora la ora. In acest context, Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat…

- Rapiditatea cu care se raspandește noua varianta Omicron a virusului COVID-19 determina tot mai multe țari sa impuna o serie de retricții pentru a evita infectarea populației. Situația se agraveaza de la ora la ora. In acest context, CNSU a actualizat lista țarilor și a teritoriilor de risc epidemiologic…

- Proiectul care prevede modificarea Legii 132/2017 privind RCA nu este in concordanta cu Tratatul de functionare a Uniunii Europene si cu legislatia europeana incidenta in domeniul asigurarilor si risca sa atraga deschiderea unei noi proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul legislatiei…

- Carantina de noapte va fi instituita in toata țara, indiferent de rata de infectare dintr-o localitate, pentru o perioada de 30 de zile, conform deciziei de vineri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, va fi interzisa circulația in intervalul 22.00-05.00, insa persoanele…

- Printre decretele semnate, se numara promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83 2019 privind completarea art. 6 din Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 84 2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin reorganizarea…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobareaprivind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile…