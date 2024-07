Un grup de tineri au ajuns la concluzia ca și distrugere este o forma de distracție. Adunați dupa lasarea serii in parcul mare din Gherla, doi minori au facut haos. Doi dintre ei au aruncat tot ce le-a cazut in mana direct in lac, de la jardiniere și pana la coșuri de gunoi, totul sub privirile altor…