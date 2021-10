Stiri pe aceeasi tema

- Statuia lui Brukenthal de la Sibiu a fost vandalizata de un barbat necunoscut, care a aruncat cu vopsea in culorile tricolorului pe statuia baronului și a lipit un ambalaj Lidl de statuie. Poliția a deschis o ancheta in acest caz și incearca sa-l identifice pe barbat. Fostul parlamentar Varujan Vosganian…

- Statuia baronului Brukenthal din Piața Mare a Sibiului a fost vandalizata, sambata, de catre un barbat surprins de camerele de filmare. Poliția a deschis o ancheta penala, iar cercetarile sunt in derulare. Politistii il cauta pe barbatul care sambata, 9 octombrie, a fost filmat de camerele de supraveghere…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat sambata la ceremonia de dezvelire a statuii baronului Samuel von Brukenthal in Piata Mare din Sibiu, cu ocazia aniversarii a 300 de ani de la nasterea acestuia. Amplasarea monumentului in acest loc este “un omagiu adus pretioasei sale mosteniri, o confirmare…

- Klaus Iohannis a participat, la Sibiu, la dezvelirea statuii baronului Samuel von Brukenthal care a fost amplasata in fata palatului din Piata Mare. Creație a sculptorului Deak Arpad, opera a fost sponsorizata, in proporție de 80%, de Mircea Ureche, patronul de la Boromir. Statuia are 3 metri inalțime,…