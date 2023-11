Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile au inceput sa scada și precipitațiile in nord-vestul țarii, de duminica, 15 octombrie.Frontul de aer rece, insoțit de ploi, lapovița și ninsori in zonele inalte de munte, a traversat toata țara, luni dimineața, 16 octombrie, ploile afectand zonele de munte și sud-estul țarii, inclusiv…

- „Scurt puseu de iarna, in munți!”, a anunțat Mihai Balan de la Meteo BN, postand cateva fotografii cu prima ninoare la Tihuța! Prima ninsoare a fost deja surprinsa in fotografii la Tihuța. Mihai Balan, meteorogul de la Meteo BN a anunțat inca de ieri seara ca temperaturile vor scadea, favorizand apariția…

- Suntem in data de 10 octombrie 2023, cu o zi inainte de 11 octombrie, ziua eliberarii orașului Cluj de sub ocupația Ungariei hortyste. Am solicitat Primariei Cluj Napoca un punct de vedere privind organizarea de manifestari dedicate acestui important moment din istoria orașului, am solicitat date despre …

- Incepand de ieri, 18.09.2023, RAT Craiova prelungeste patru trasee. Este vorba despre patru rute ale transportului public care au fost extinse pentru a acoperi anumite zone ale municipiului Craiova conform cerințelor și nevoilor locuitorilor. Acestea vor fi modificate astfel:In primul rand este vorba…

- Vanatorii de crocodili din Mississippi au prins și ucis un aligator uriaș, de 4,5 metri lungime și peste 800 de kilograme. Reptila infricoșatoare este cea mai mare vazuta vreodata de vanatori in statul Mississippi și in raul Yazoo.

- Se face un pas important astazi pentru proiectul Autostrazii Unirii. Compania de Drumuri aproba, in aceasta dimineata, studiul de fezabilitate pentru tronsonul de munte al autostrazii A8. Segmentul dintre Miercurea Nirajului si Vanatori-Neamt are o lungime de 160 de kilometri, iar licitatia pentru proiectare…

- Razboi in Ucraina. Autoritatile ruse au gratiat un barbat care fusese inchis pentru uciderea partenerei sale in 2021, dupa ce acesta a luptat mai putin de trei luni in Ucraina, unde a ajuns dupa ce a fost recrutat din inchisoarea in care isi ispasea pedeapsa, a relatat marti canalul Dojd, preluat de…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis cod galben de furtuni și vijelii pentru zona de munte a județului Cluj. Avertizarea cod galben este valabila joi, intre orele 10:00 și 20:00. In intervalul menționat, in zonele montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica.…