- Legea prin care urșii agresivi sau care prezinta un pericol pentru oameni pot fi uciși a fost votata azi de Camera Deputaților. Parlamentul a fost convocat in sesiune extraordinara pentru astazi, 15 iulie, dupa ce saptamana trecuta Romania a fost ingrozita de cazul Dianei, fata de doar 19 ani aflata…

- Plenul Camerei Deputatilor, reunit in sesiune extraordinara, a aprobat luni proiectul de lege care vizeaza masuri de gestionare a populatiei de ursi.Proiectul a fost aprobat cu 214 voturi "pentru", sapte voturi "impotriva", 23 de abtineri.

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea forului legislativ in sesiune extraordinara, pentru ziua de luni, 15 iulie, de la ora 15,00, sedinta plenului fiind urmata de vot final, in format hibrid, informeaza AGERPRES.

- Dupa ce Loredana Atanasoaie a fost condamnata de Tribunalul Constanta la 15 ani si 3 luni, decizia a fost contestata la Curtea de Apel, care, potrivit portalului instantelor de judecata, ulterior a marit pedeapsa, condamnand o definitiv la 16 ani de inchisoare.https: portal.just.ro 36 SitePages Dosar.aspx…

- Presedintele USR, Elena Lasconi, atrage atentia ca actuala legislatie leaga de maini si de picioare autoritatile locale atunci cand ursii intra in comunitati, motiv pentru care considera ca orice modificare a legii ar trebui sa stabileasca atributii clare pentru primar in astfel de situatii.

- Mama tinerei care și-a pierdut viața dupa ce a fost atacata de urs pe trasul Jepii Mici marturisește ca fata nu se afla la primul incident de acest tip. Ea a incercat sa o convinga sa nu plece pe munte, dar nu a reușit. „A mai fost fugarita de urs” Mama tinerei de 19 ani, […] The post Mama tinerei ucise…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat organizarea unei sesiuni extraordinare pentru a modifica legislația in urma tragediei in care o tanara a fost ucisa de un urs. El a subliniat ca nu va fi permisa uciderea urșilor in mod liber in Romania, ci se va aborda problema zonelor cu risc ridicat. Ciolacu a explicat…

- Tatal Robertei, tanara ucisa in accidentul de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, vara trecuta, a ajuns, joi, la Judecatoria Mangalia, unde are loc un nou termen in proces. Inainte de a intra in sediul instanței, unde are loc termenul de judecata, la care a fost adus și Vlad Pascu, tatal tinerei a stat…