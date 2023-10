Vânător ucis de un animal sălbatic, în Timiș Un barbat a fost gasit mort, vineri seara, in zona localitații timișene Soca, aflata aproape de granița cu Serbia. Din primele indicii, acesta ar fost atacat de un animal salbatic, cel mai probabil un cerb. „Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați in jurul orei 20:28, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de […] Articolul Vanator ucis de un animal salbatic, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați in jurul orei 20:28, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit decedat pe drumul dintre localitatea Soca și o cabana de vanatoare privata. Din verificarile preliminare se pare ca, acesta ar fi fost atacat de un animal salbatic,…

