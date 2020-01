Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost filmat cu pusca de vanatoare pe un drum public din Brasov. Anuntul facut de ministrul de interne, Marcel Vela. „Autorul a fost propus spre deschidere dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu, urmand ca procurorul sa administreze toate cauzele si sa se pronunte cu privire…

- "Intamplator, eram si eu aseara pe Facebook cand un prieten de-al meu a distribuit postarea Asociatiei de protectia animalelor, in secunda doi am sunat inspectorul general al Politiei Romane, a dat ordin la Maramures, a fost gasit autorul si aseara, deci dupa cateva ore, faptele au fost prezentate Parchetului…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “amenințarea” și ”lovirea sau alte violențe”. In fapt, la data de 09 ianuarie a.c., in jurul orei 16,00, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat din orașul…

- Asociatia “Salvati animalele” vine in atentia baimarenilor care iubesc patrupedele sa ajute cele 400 de suflete care traiesc in adapostul public deoarece nu mai au mancare decat pentru 4 zile. Apelul a fost facut pe pagina de Facebook. “Va rugam dragi prieteni cei care puteti sa ajutati cele 400 suflete…

- Fetița de 5 ani din Roman, care a fost filmata in timp ce mama sa o batea cu matura, a fost ridicata de autoritați dupa apariția publica a imaginilor, iar poliția a deschis dosar penal. Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului au luat-o pe fetița de 5 ani…

- 11 elevi de la Scoala Gimnaziala “Ioan Slavici” din Tautii de Sus s-au intalnit joi, 21 noiembrie cu pompierii Detasamentului “Cpt. Marchis Adrian” Baia Mare. Copiii au vrut sa afle cat mai multe despre pregatirea fizica si teoretica a salvatorilor. “Ei au pus intrebari privind dotarea cu autospeciale,…

- La inceputul anilor 2000 facea furori cu trupa Stigma, iar din 2014 a pornit un proiect solo. Insa Emanuel Mirea și-a luat apoi o pauza lunga și a plecat in Canada la studii. Acum, revine in forța pe piața muzicala din Romania, cu o piesa cu un mesaj pozitiv. Artistul spera ca noua sa piesa, „Sa facem…

Ca la noi la nimeni! Un barbat se afla pe o strada dint-un oraș din Maramureș, cand a vazut ceva de-a dreptul bizar. Fereasca Dumnezeu de așa ceva! (FOTO) Un barbat aflat pe o strada in orașul Salistea de Sus, județul Maramureș, a crezut ca nu vede bine, atunci cand s-a uitat la o casa.