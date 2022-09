Oprirea și staționarea autovehiculelor in zona pietonala, dar și pe scuaruri ori insule de dirijare a circulației – 197 sancțiuni, 17 autovehicule ridicate polițiștii locali. Poliția Locala Timișoara reamintește conducatorilor auto ca de la inceputul acestei luni s-a trecut la ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar in zona pietonala a municipiului Timișoara, ca urmare a modificarilor aduse […] The post „Vanatoarea” masinilor parcate ilegal pe pietonala e in toi appeared first on Gazeta din Vest .