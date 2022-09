La 10 septembrie, o nava a acostat in portul german Hamburg, transportand un combustibil puțin cunoscut care este prezentat ca un potențial raspuns curat la problemele energetice ale Europei: amoniacul albastru. Fabricat din hidrogen, acesta poate fi, de asemenea, ars fara a produce emisii de dioxid de carbon care incalzesc planeta și are avantajul de […] The post Vanatoarea Europei pentru energie curata are un secret murdar first appeared on Ziarul National .