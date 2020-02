"Vanatoarea" de vorbitori de limbi straine. Salariile ajung la 12.000 lei lunar, iar la mare cautare sunt cunoscatorii a trei limbi

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Salarii de LUX, de 10.000 de EURO lunar, la o instituție din Romania Salarii de LUX, de 10.000 de EURO lunar, la o instituție din Romania Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) va crește salariile cu aproximativ 9% in 2020 dupa ce in 2019 salariile crescusera…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din Romania. Cei doi au o relație invidiata de mulți și se ințeleg foarte bine impreuna, au joburi bine platite, care le permit sa iși faca toate poftele, dar cel mai important, au o familie fericita. Andra și Catalin…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Challapa si Billy, caini utilitari special instruiti, participa in aceste zile, alaturi de stapanii lor, Vlad Popescu si Romica Chintoi, ambii voluntari la Clubul Cainilor Utilitari (CCU) din Bucuresti, la misiunea de cautare si salvare a victimelor cutremurului din Albania.

- Primarul general Gabriela Firea iși platește șefii de Poliție Locala peste cat ia un general de armata! 15.500 de lei net, plus sporuri. Libertatea a intrat in posesia unor documente din interiorul Poliției Locale a Municipiului București care arata unde s-a ajuns cu veniturile din primarii. Cel mai…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare - salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a spus, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, luni, ca in opinia sa Romania poate castiga 8 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, insa daca nu vor avea loc surprize si "toate gloantele ajung la tinta" atunci se vor putea obtine 10 medalii, potrivit Agerpres."Imi…

- Aproape 1.400 de persoane ocupa in Romania functia de inspector de munca, iar salariile acestora nu sunt deloc rele. Astfel, un inspector cu experienta si cu grad inalt poate sa castige pana la 1.000 de euro pe luna.