Adunarea, de la ora locala 18.30 (19.30, ora Romaniei), are loc sub o puternica excorta a politiei, in urma unor grave incidente, duminica, in centrul acestui oras din Saxonia, in apropiere de frontiera cu Cehia, si in care extrema dreapta si neonazistii sunt foarte bine implantati. Cuvantul sau de ordine este sa indemne Guvernul german sa garanteze ”securitatea” ”cetatenilor” sai si ”sa schimbe politica”.



Aproximativ 800 de persoane - inclusiv aproximativ 50 pregatite sa se ia la bataie cu politia - s-au adunat duminica, fara autorizatie prealabila, in urma unor apeluri in acest sens…