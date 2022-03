Stiri pe aceeasi tema

- YouTube se transforma intr-un nou tip de Netflix Reprezentanții YouTube au anunțat faptul ca aduce o serie de modificari in favoarea celor aproape 3 miliarde de utilizatori. Celebra platforma de video streaming se transforma intr-un nou tip de Netflix. Va difuza, in premiera, sezoane intregi de producții…

- Adapostul de animale din Smeura a preluat zeci de caini și pisici de la un centru din Odessa, Ucraina, avand in vedere razboiul care se poarta de la sfarșitul lunii februarie a.c.. „44 de caini salvați și 15 pisici am reușit sa preluam de la partenerul nostru Federația Germana de Bunastarea Animalelor,…

- Inarmat și inconjurat de forțele de aparare, fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a vorbit cu CNN in aceasta dimineața de pe strazile Kievului. El a declarat ca ucrainenii sunt gata sa-și apere țara și l-a numit pe Putin „nebun” pentru ca a venit sa omoare ucraineni. „Toata lumea ar trebui sa…

- O romanca a lansat un apel disperat pe rețelele de socializare, joi, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, cerand ajutor sa plece din Odesa, unde se afla de 10 zile cu bebelușul ei de numai 11 luni. Ea a povestit cum a ajuns acolo și ce o impiedica sa plece, iar alți romani și ucraineni deopotriva i-au sarit…

- In municipiul Radauți au fost reluate lucrarile de reamenajare a bulevardului Bogdan Voda. Primarul Bogdan Loghin vrea sa tranforme bulevardul intr-un veritabil centru cultural in aer liber. ”Profitand de vremea buna, azi,17 februarie 2022, am reluat lucrarile de reamenajare a bulevardului Bogdan Voda.…

- Un barbat de 36 de ani a fost impușcat mortal, sambata, la o partida de vanatoare pe fondul din Deta, județul Timiș. UPDATE Victima este un consilier local in Deta și ar fi fost impușcat mortal, din greșeala, de nașul copiilor sai, relateaza presa locala. Conform tion.ro , barbatul de 36 de ani, Cristian…

- Institutul de Cercetare OPPO a publicat o lucrare pe tema Zero-Power Communication care analizeaza pozitionarea tehnologiei fara baterii in contextul unei cereri existente, dar inca neacoperita, pe piata IoT, si posibile scenarii de utilizare in industria comunicatiilor.

- Proprietarii de animale de companie din Coreea de Sud au fost avertizați sa fie atenți dupa ce peste 100 de incendii au fost declanșate de pisici in ultimii trei ani, potrivit pompierilor din capitala Seul.