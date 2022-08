Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa de mana de lucru calificata a atins un nou nivel maxim in Germania si afecteaza aproape jumatate dintre companii, conform unui sondaj al Institutului german de Investigatii Economice (Ifo), relateaza agentia EFE.

- Pfizer a obtinut venituri si un profit record in trimestrul al doilea, depasind asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru Covid-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC.

- In Spania, anul 2022 este deja cel mai devastator an in ceea ce priveste incendiile forestiere de la debutul masuratorilor. In primele sapte luni ale anului, flacarile au distrus mai mult de 197.000 de hectare de padure, a relatat postul public de televiziune RTVE, citand observatiile realizate de sistemul…

- Riscurile geopolitice provocate de invazia Rusiei in Ucraina si incertitudinile legate de pandemie au adus inflatia la maxime istorice, obligand guvernele, inclusiv in economii mari ca SUA, Marea Britanie, Franta si Germania, sa ia masuri, potrivit news.ro.

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale, incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, precizand ca in acest moment, depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline, ceea ce inseamna ca ”tara noastra a actionat mult mai repede decat…

- Primaria Aiud: posturile oferite de angajatori la Targul de joburi. Au participat 20 de companii din municipiu Targul de Joburi, organizat de Primaria municipiului Aiud, a insemnat participarea a 20 de companii aiudene, care cauta sa angajeze peste 230 de noi oameni. Primaria Aiud transmite ca posturile…

- Este cel mai fierbinte sfarșit de iunie din istoria Japoniei. Cu temperaturi de peste 35 de grade, rețeaua electrica este solicitata la maximum și o criza grava a fost evitata la limita. Soluția autoritaților a fost raționalizarea temporara a curentului.

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfuri ar putea consemna un nivel record de peste 75 de miliarde de lei in 2021, iar mai mult de doua treimi din marfurile din Romania au fost transportate rutier, potrivit estimarilor Keysfin.