Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul islandez a anunțat ca suspenda vanatoarea de balene din acest an pana la sfarșitul lunii august din cauza preocuparilor legate de bunastarea animalelor, o decizie care probabil va pune capat acestei practici controversate.

- Guvernul islandez a anuntat marti ca a suspendat vanatoarea balenelor cu aripioare (Balaenoptera physalus) pana la 31 august, dupa ce un raport al Autoritatii Alimentare si Veterinare islandeze a ajuns la concluzia ca aceste animale sunt ucise prea lent, ceea ce contravine legislatiei islandeze cu privire…

- Greva profesorilor continua, iar numeroși parinți, dar și elevi se intreaba daca se reiau cursurile in școli de marți, dupa Rusalii, sau nu. Nici ministrul Muncii, Marius Budai, nu știe acest lucru. Intr-un interviu acordat la Romania Tv, acesta a dezvaluit ca Guvernul și Ministerul Muncii au facut…

- Perechea Monica Niculescu (Romania) / Makoto Ninomiya (Japonia) a parasit turneul „WTA 1000” de la Roma, dupa ce a fost invinsa in optimile de finala ale probei de dublu. Cele doua au cedat in super-tiebreak in fața perechii Ulrikke Eikeri (Norvegia) / Miyu Kato (Japonia), scor 6-4, 4-6, 10-6. Partida…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) gazduiește, in perioada 27 – 28 aprilie, vizita miniștrilor de externe din cadrul formatului NB8. Șeful diplomației de la Chișinau, Nicu Popescu, și omologii sai din Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia…

- Miliardarii norvegieni parasesc pe capete țara dupa ce guvernul a majorat taxa pe avereMai mulți miliardari și multimilionari norvegieni s-au mutat in alte țari, dupa ce guvernul de centru-stanga din Norvegia a majorat in luna noiembrie a anului 2022 taxa pe avere la 1,1%, relateaza The Guardian.…

- Guvernul lui Benjamin Netanyahu depinde de susținerea gruparilor de extrema-dreapta din coaliție, aceleași care conduc procesul de reforma a justiției, criticat de majoritatea israelienilor. Daca va decide sa renunțe definitiv la reforma, premierul risca sa piarda puterea, daca susține revizuirea, risca…

- „O alta saptamana de aparare aproape s-a terminat, inca o saptamana in care Ucraina a devenit mai puternica. Si in care inamicul a devenit si mai izolat, si mai deznadajduit. Saptamana aceasta avem o decizie cu privire la noile pachete de sprijin pentru aparare din Statele Unite, Lituania, Finlanda…