Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…

- Esteto.ro, unul dintre cele mai importante magazine online pentru femei, cu prezenta regionala, in Romania, Ungaria si Bulgaria, a inregistrat in primele cinci luni ale anului o crestere cu 87% a vanzarilor in propria platforma marketplace, Esteto Marketplace, fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, de miercuri, vor putea merge la scoala 93 la suta din numarul total de elevi din Romania, adica 2,7 milioane. El afirma ca, daca trendul descendent al ratei de infectare se confirma, si cei 200.000 de elevi care mai fac cursuri online, in 534 de localitati…

- Volumul de colete livrate din UE catre Romania s-a dublat in primele luni ale anului, reiese din datele transmise, joi, de compania care se ocupa cu expedierea si livrarea de colete, Coletaria.ro, care a mai precizat ca pandemia a actionat ca un accelerator pentru magazinele online si companiile…

- Magazinul online si offline de optica Lensa.ro a inregistrat in primele patru luni afaceri de 3,6 milioane euro (17,6 milioane lei), cu 91% in crestere comparativ cu ianuarie - aprilie 2020, in timp ce cifra de afaceri cumulata de la infiintare, pentru perioada mai 2013 - aprilie 2021, s-a apropiat…

- Vaccinul de la Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza, ar urma sa fie utilizat pentru imunizarea persoanelor private de libertate, dar pentru acestea vor putea fi folosite si alte seruri, a declarat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a campaniei de vaccinare…

- Winbet este una dintre cele mai noi case de pariuri din Romania, iar ei au luat prin asalt intreaga comunitate, mai ales cu ajutorul unor bonusuri extrem de mari și atragatoare. Dar ei nu se afla doar in mediul online, gasim pe teritoriul țarii noastre mai multe agenții stradale, majoritatea dintre…