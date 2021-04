Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, vineri, la Antena 3, ca vinerea aceasta și vinerea viitoare, inainte de Florii și de Paște, circulația va fi restricționata de la ora 21, nu de la 20. Alin Stoica a spus ca și magazinele au program prelungit, toate fiind deschise pana la ora 20:00. „Astazi,…

- Politistii vor actiona, in perioada premergatoare si in perioada sarbatorilor de Florii, in zonele lacasurilor de cult si a cimitirelor, dar si in zonele de agrement precum Padurea Baneasa, zona Lacului Morii si zona Lacului Vacaresti. Principalele zone aglomerate vor fi verificate in week-endul ce…

- Polițiștii din Anglia au lujat foarte in serios gasirea lui Darius. S-au mobilizat și il cauta peste tot. S-au facut apeluri catre toate televiziunile și cer sprijinul populației. Iepurele din rasa gigant continental care detine recordul Guinness pentru dimensiunea sa (1,29 metri) a disparut din tarcul…

- Consiliera USR Ana Munteanu, care a descins cu jandarmii la un restaurant din Timișoara, a facut un live pe Facebook in care a inceput sa planga. Ea susține ca descinderea comandata, la restaurantul cu clienți falși, nu a fost decizia ei, ci a prefectului. Consiliera mai face și alte acuzații, spunand…

- Parchetul Judecatoriei Onesti a anunțat, joi, ca Politia are atributia de a desfasura activitati de negociere si asigura interventia pentru eliberarea persoanelor lipsite de libertate in mod ilegal. Toate acestea nefiind de competența procurorului prezent, temporar, la locul tragediei din Onești. “Avand…

- Poliția catalana a facut mai multe arestari dupa percheziții ce au avut loc, luni dimineața, la clubul de fotbal FC Barcelona. Potrivit informațiilor publicate de Mundo Deportivo, dar neconformate inca de poliție, Josep Maria Bartomeu, Oscar Grau și Roman Gomez Ponti se numara printre cei arestați,…

- Cele mai multe școli se vor redeschide fizic pentru elevi și profesori pe data de 8 februarie 2021, la inceputul semestrului al II-lea, potrivit anunțului oficial facut de președintele Klaus Iohannis intr-o declarație de presa, marți, de la Palatul Cotroceni. Redeschiderea va avea loc dupa deja consacratele…

- Poliția din Austria a gasit 96 de straini in stațiunea montana St Anton am Arlberg, incalcand regulile anti-pandemie, potrivit agenției Reuters. Primarul din St Anton, una dintre stațiunile de top ale Austriei, a afirmat ca zeci de tineri turiști au venit recent in localitate și au incalcat regulile.…