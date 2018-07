Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut cum oficiali din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Victor Orban, ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani, indiferent de limba pe care o vorbesc. Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa cetatenilor…

- Aproape una din doua persoane din Europa are adesea discutii cu partenerul daca lumina ar trebui sa fie pornita sau oprita in anumite incaperi ale casei, releva un sondaj realizat la nivel european de E.ON si Kantar EMNID. Potrivit acestuia, 61% dintre romani au recunoscut ca le spun partenerilor de…

- Operatorul de stat Tarom anuleaza ruta Constanta – Chisinau si retur, care urma sa fie lansata din 1 iulie, de pe Aeroportului International Mihail Kogalniceanu din Constanta. "Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa vă informează…

- Vremea se strica la sfarșit de saptamana in toata Transilvania, anunța specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie, care au emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și ploi insemnate. Primele valuri de ploi au intrat in Romania dinspre Ungaria sambata la amiaza și afecteaza…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- 782.000 de romani au iesit si intrat in Romania in perioada minivacantei de 1 Mai, potrivit politistilor de frontiera. Fata de sfarsitul lunii martie, in intervalul 28 aprilie- 1 mai s-a inregistrat o crestere a traficului prin punctele vamale de 15 %. 361.000 de romani s-au intors acasa…

- In perioada minivacantei de 1 Mai (28.04-01.05.2018), frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 782.000 de persoane, din care 361.000 pe sensul de intrare in tara si 421.000 pe sensul de iesire din tara si 202.000 mijloace de transport. Comparativ cu o perioada similara a lunii trecute, s-a…

- Șoferii care vor sa iasa din țara pe la vama Nadlac și restul punctelor de frontiera comune cu Ungaria așteapta mai bine de cinci ore, iar cozile se intinde deja pe mai mulți kilometri. Aglomerația s-a format pe benzile speciale de ieșire a camioanelor, dupa ce Ungaria a interzis traficul de mare tonaj,…