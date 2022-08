Stiri pe aceeasi tema

- 5 tone de tutun de narghilea, reținut de inspectorii vamali din cadrul Autoritații Vamale Romane impreuna cu polițiștii de investigare a criminalitații economice bihoreni, de la un cetațean bulgar care erau transportate cu un autotren cu semiremorca.

- Politistii din municipiul Lugoj au confiscat, marti, peste 10.000 de tigarete de diferite marci, 40 litri de alcool etilic si 550 grame de tutun vrac de la persoane care detineau sau comercializau aceste produse provenite din contrabanda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii si procurorii din Bihor au deschis un dosar penal in care cerceteaza pentru infractiunea de furt calificat si complicitate la furt calificat patru barbati suspectati ca, in decurs de o luna si jumatate, au furat din incinta unei fabrici de componente auto aproape 2000 de produse, in valoare…

- Un cetațeanroman a prezentat un buletin de identitate de protecție umanitara, obținut ilegal, iar un cetațean al Ucrainei deținea asupra sa un permis de conducere, cumparat cu 400 de euro. Ambele documente s-au dovedit a fi falsificate. In punctul de trecere a frontierei Cahul, in mai puțin de 24 de…

- Polițiștii de frontiera documenteaza un caz de trafic ilegal de tutun pentru narghilea. Descoperirea a avut loc intr-un autocar de ruta ocazionala, inmatriculat in Romania, in punctul de trecere a frontierei Costești.

- Politistii din Calarasi au confiscat de la un cetatean bulgar 2.000 de kilograme de tutun. Marfa a fost descoperita in timpul unui control de rutina, in localitatea Fundeni, si era ascunsa sub piatra pe care o transporta.

- Polițiștii de frontiera au depistat in ultimele 24 de ore patru documente de calatorie falsificate, sint vizați in cercetari trei cetațeni straini și un conațional, transmite Noi.md. Primul caz a fost inregistrat la Direcția regionala EST. In punctul de trecere a fontierei Palanca a fost identificata,…

- Cinci barbati au fost retinuti pentru 24 de ore dupa cele 30 de perchezitii pe care autoritatile judiciare le-au facut duminica in Bistrita Nasaud si in Bihor, intr-un dosar de evaziune fiscala. Au fost indisponibilizate sume de bani, telefoane, dispozitive electronic, dar si autoturisme de lux.…