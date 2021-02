Vameșii maghiari nu fac față traficului de automarfare. Transportatorii români vor în Schengen Ca urmare a faptului ca se constata o crestere a valorilor de trafic pentru automarfare la frontiera cu Ungaria, in punctele de trecere de la granita comuna se inregistreaza un timp de asteptare ridicat pe arterele destinate acestor autovehicule, in mod special pe sensul de iesire din Romania si intrare in Ungaria. In plus, autoritatile maghiare efectueaza verificari suplimentare asupra acestui tip de mijloace de transport. In acest sens, au fost contactate autoritatile de frontiera din tara vecina, in vederea dispunerii unor masuri comune pentru fluidizarea traficului, avand in vedere ca formalitatile… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

