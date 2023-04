Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de țigari produse in Romania de gigantul China Tobacco, cea mai mare corporație de tutun din lume, n-au mai ajuns la destinație. Pe hartie, țigarile IDEA trebuiau transportate cu un camion de la fabrica din Parscov la un depozit din Riga și de acolo la o companie cu sediul in Moscova, scrie…

- Directia Regionala Vamala Timisoara a anunțat ca a confiscat 293.800 tigarete. La acțiune au participat și polițiștii timișeni, iar marfa era intr-un camion plin cu doze de bere. In cursul zilei de marți, 14 februarie, inspectorii vamali din cadrul Directiei Regionale Vamale Timisoara impreuna cu lucratorii…

- Politistii doljeni au dispus retinerea a unui cetatean bulgar, care ar fi intrat in Romania, pe la Calafat, cu peste 23.000 de pachete de tigari de contrabanda. Autoutilitara condusa de bulgar a fost oprita de oamenii legii in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea doljeana Basarabi. Reprezentantii…

- Un cetatean bulgar in varsta de 37 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca in Romania, prin PTF Giurgiu, un numar de 620 de pachete cu tigari, ascunse printre bagaje, intr-un autoturism inmatriculat in Franta, potrivit Agerpres."La PTF Giurgiu - Rutier s-a prezentat, pe sensul de…

- Un cetațean bulgar a incercat sa intre in Romania cu țigari de contrabanda de 1,5 milioane de euro ascunse intre șervețele umede. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Un TIR s-a prezentat, sambata, in Punctul de Trecere a Frontierei Bechet (județul Dolj), pentru a intra in țara, la volan fiind un cetațean bulgar in varsta de 51 de ani. Șoferul transporta, conform documentelor prezentate, produse de igiena personala, din Bulgaria in Romania. „In urma efectuarii controlului…

- Peste 5 kilograme de bijuterii din aur, care urmau sa ajunga pe piața din Romania, au fost confiscate in Vama Giurgiu. Pentru ca nu acea documente legale și crezand ca va scapa neprins, șoferul a ascuns bijuteriile la motorul mașinii. La control, insa, polițiștii de frontiera au descoperit și au confiscat…