Dupa mai bine de opt ani de proces, magistrații Curții de Apel Suceava i-au achitat pe majoritatea inculpaților dintr-un dosar in care 35 de persoane au fost trimise in judecata pentru fapte de corupție la Vama Siret. Doar o singura persoana a primit o condamnare de 5 luni de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pentru dare de mita. Totuși, in acest caz avocații femeii vor face contestație in anulare, pe motiva ca faptele s-ar fi prescris. Un alt inculpat a scapat de condamnare, dupa ce acesta a decedat. Este vorba despre comisarul-șef Nelu Fediuc, fostul șef al Punctului de Trecere a…